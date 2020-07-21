Рядом с захваченным автобусом в Луцке прогремели взрывы

Взрыв устроил захватчик, бросив из автобуса неустановленное устройство.

Рядом с захваченным автобусом в центре Луцка прогремело несколько взрывов, сообщает zakon.kz.

Как пишет УНИАН, взрывы были слышны около 15:20 по местному времени.

По данным издания, взрыв устроил захватчик, бросив из автобуса неустановленное устройство. Никто не пострадал. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Мужчина удерживает автобус с заложниками на Театральной площади в центре Луцка в Украине уже более шести часов. По информации полиции, в автобусе находится около 20 человек. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию под контролем. О пострадавших пока информации нет. По информации правоохранителей, террорист находился на психиатрическом учете, а также дважды был осужден и в целом провел 10 лет в тюрьме.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что захватчик — 44-летний гражданин Украины Максим Кривош. Известно, что мужчина родился в Оренбуржской области в России и около 10 лет провел в тюрьме за разбой, мошенничество и другие тяжкие преступления.

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