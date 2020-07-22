Врачи просят казахстанцев не принимать бездумно лекарства

От коронавируса популярные лекарства не спасут, а вот усугубить хронические заболевания могут. В зоне риска и беременные.

Лекарственный бум в казахстанских аптеках не утихает. Повышенный спрос на витамин С, аспирин и парацетамол. Специалисты вынуждены обратиться к людям, чтобы объяснить, что все эти препараты имеют серьезные побочные эффекты, сообщает zakon.kz.

Безразмерное употребление таблеток приведет к болезням почек, поражению печени и желудочно-кишечного тракта, передает КТК.

Названные препараты сметают с полок за считанные минуты. Одни берут их для профилактики коронавируса, другие – занимаются самолечением.

Инфекционист Ляззат Ералиева предупреждает: во всем нужно знать меру. Употребление витамина С в больших количествах может привести к большим проблемам. Например, к болезням почек и бронхоспазму. А аспирин в неконтролируемых дозах провоцирует проблемы с желудочно-кишечным трактом. И даже парацетамол, с помощью которого обычно сбивают температуру, без крайней необходимости пить тоже нельзя.

Не скупать препараты бездумно призывают и зарубежные эксперты. От коронавируса популярные лекарства не спасут, а вот усугубить хронические заболевания могут. В зоне риска и беременные.

Не все знают, что аскорбиновая кислота противопоказана при целом ряде эндокринных заболеваний, ограничивается в применении при сахарном диабете и мочекаменной болезни. Аскорбиновая кислота является небезопасным лекарственным веществом. Парацетамол опасен для беременных и кормящих мам. Он легко проникает в организм молодого ребенка, как с кровью, так и с грудным молоком, и может повредить печень, почки, желудочно-кишечный тракт ребенка. Именно поэтому парацетамолом лечиться самостоятельно нельзя, - говорит доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Медики говорят: пить витамин С в таблетках можно только в ограниченном количестве, не больше 1 грамма в день. Что касается парацетамола, то его можно употреблять не чаще чем раз в четыре часа, и то если держится высокая температура. Прием аспирина тоже ограничен – не больше трех раз в день с интервалом до восьми часов. Но лучшая, а главное, безопасная профилактика от коронавируса, по мнению специалистов, – это малина, шиповник и свежие фрукты.

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