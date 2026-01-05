#Казахстан в сравнении
Советы

Врач предупредила о возможных летальных исходах при гонконгском гриппе

грипп, вирусы, Гонконгским грипп, врач, риски , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 00:36 Фото: freepik
Беременные женщины, дети, а также люди с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями легких относятся к группе повышенного риска при заражении гонконгским гриппом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова в комментарии РИА Новости.

По словам специалиста, чаще всего тяжелое течение заболевания наблюдается у пациентов с хроническими болезнями органов дыхания. В отдельных случаях, особенно при хронической обструктивной болезни легких, возможны и летальные исходы. В зоне особого внимания также остаются дети и люди с выраженным снижением иммунитета.

Малинникова пояснила, что иммунодефицитные состояния могут быть как хроническими, так и временными. Последние нередко возникают из-за переохлаждения, сильного стресса или чрезмерных физических нагрузок. Такие факторы, подчеркнула она, способны утяжелять течение гриппа и повышать риск осложнений.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что заболевшие гонконгским гриппом начали терять слух.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
