Издание отмечает, что переговоры сторон зашли в тупик по ключевым спорным вопросам потенциальной сделки.

Властям Великобритании и ЕС не удастся заключить соглашение о свободной торговле после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

С таким утверждением со ссылкой на высокопоставленный источник во вторник выступила газета The Daily Telegraph. Рабочая гипотеза состоит в том, что Британия будет осуществлять торговлю с ЕС по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).

По сведениям источника издания, в настоящее время существует предположение, что "сделки не будет". Однако, отмечает газета, вероятность достижения "базового" соглашение в случае, если ЕС во время осенней сессии переговоров пойдет на уступки, все еще сохраняется.

Правительство [Великобритании] давно дало понять, что готово к отсутствию сделки. Британия не собирается двигаться с мертвой точки по [таким] основным [пунктам], как рыбный промысел, поэтому все в руках ЕС, — приводит издание слова источника.

The Daily Telegraph отмечает, что переговоры сторон зашли в тупик по ключевым спорным вопросам потенциальной сделки. Текущий раунд обсуждения между представителем британского премьер-министра Бориса Джонсона на переговорах с ЕС Дэвидэм Фростом и главным переговорщиком Евросоюза по Brexit Мишелем Барнье завершится в четверг.

При этом, указывает издание, какого-либо прорыва ни одна, ни другая сторона не ожидают.

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