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Политика

Казахстан и ЕС подписали важное соглашение

Флаги Европейского союза, ЕС и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 16:56 Фото: senate.parlam.kz
В Астане 13 марта 2025 года заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел переговоры с Европейским комиссаром по вопросам международного партнерства Йозефом Сикелой, сообщает Zakon.kz.

Во время переговоров обсуждены вопросы практической реализации конкретных проектов в таких приоритетных направлениях двустороннего и регионального сотрудничества, как транспорт и логистика, критические сырьевые материалы, "зеленая" энергетика, цифровизация, изменение климата, космос и другое.

Стороны подчеркнули приверженность дальнейшему развитию многогранного сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, охватывающим 29 сфер взаимодействия, а также реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии.

Переговоры прошли в формате "круглого стола" с участием руководства различных государственных органов и ведомств Казахстана под председательством главы МИД РК для предметного обсуждения взаимовыгодных проектов в рамках инициативы Евросоюза Global Gateway, нацеленной на продвижение инфраструктурных проектов, отвечающих требованиям устойчивого развития и взаимосвязанности, с общим бюджетом 300 млрд евро.

"Казахстан остается приверженным дальнейшему развитию партнерства с ЕС. За годы независимости Астана и Брюссель выстроили прочный политический диалог, наладили динамичное взаимодействие между исполнительными органами, а наши народы поддерживают плодотворные культурные и гуманитарные связи", – подчеркнул Мурат Нуртлеу.

В ходе переговоров особое внимание уделено вопросам модернизации транспортных коридоров, призванных укрепить взаимосвязанность между Казахстаном, Центральной Азией и ЕС, в частности, дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Роль Казахстана как стратегического партнера имеет для нас огромное значение. Мы стремимся к взаимовыгодным результатам, которые откроют новые перспективы, обеспечат устойчивый рост, экономическую безопасность и стабильное будущее для обоих регионов", – отметил Йозеф Сикела.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога и выстраивании долгосрочного сотрудничества, способствующего укреплению устойчивого и инклюзивного экономического роста, инновационного развития и совместного решения глобальных вызовов.

Евросоюз является основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. Товарооборот в 2024 году составил 49,7 млрд долларов (+16.9%, экспорт из РК – 38,6 млрд долларов, импорт в РК – 11,1 млрд долларов). Валовый приток прямых инвестиций из стран ЕС за период с 2005 года по 9 месяцев 2024 года составил 200,7 млрд долларов, что составляет 47,8% от общего валового ПИИ (419,5 млрд долларов). Из них за 9 месяцев 2024 года ПИИ со стран ЕС составил 6,4 млрд, или 50,4% от общего объема. В РК действует более 3 тыс. компаний с европейским участием.

Ранее Йозефа Сикелу принял Касым-Жомарт Токаев. О чем переговорили президент Казахстана и еврокомиссар, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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