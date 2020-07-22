Самолет с черным дымом летел над Атырау. Видео 

С аэропорта взлетал грузовой самолет АН-12.

В Атырау пояснили ситуацию с самолетом, за которым тянулся шлейф черного дыма, передает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций области.

Видеозапись опубликовал в Telegram-канале журналист Михаил Козачков.

На кадрах видно, как за самолетом тянется черный дым.

Авиационные специалисты дали свой комментарий по этому поводу.

Как рассказал начальник инженерно-авиационной службы местного аэропорта Андрей Ким, вчера после обеда с аэропорта взлетал грузовой самолет АН-12.

При взлетном режиме, произошло обычное обогащение смеси, в данный момент у них как правило, идет выхлоп, иными словами выброс. Это обычная ситуация. Почти все самолеты советского производства дают такой эффект. После того, как самолет набирает высоту, номинальный режим, черный дым пропадает. Поэтому причин для беспокойств нет, - рассказал Андрей Ким.

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