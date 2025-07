Огненный шар и черный дым: самолет разбился в английском аэропорту

Согласно данным The Mirror, в небе появился огромный огненный шар и черный дым после него. Сколько человек находилось на борту – не уточняется. Предполагается, что судно направлялось в Нидерланды.

На месте работают пожарные.

Отметим, что свидетелями авиакатастрофы стали многочисленные люди – пассажиры самолета EasyJet, сотрудники наземного обслуживания и местные жители.

BREAKING: Reports that a "12-metre small plane" has crash landed at Southend Airport, bursting into a "huge fireball".



A plume of smoke was seen rising from Southend Airport at around 16:00 this afternoon.



Pictures and videos shared with us show huge flames rising from a… pic.twitter.com/uoHj4mP9En