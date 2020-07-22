В ЕНПФ ответили на предложение о досрочном снятии 10% пенсионных накоплений

Любые предложения по пенсионной системе требуют расчетов и оценок с учетом долгосрочных последствий принимаемых решений для пенсионного обеспечения граждан, государственных расходов и экономики в целом.

В ЕНПФ прокомментировали предложение члена Общественного совета фонда Евгения Сейпульника о досрочном снятии 10% пенсионных накоплений в связи со сложной ситуацией, передает zakon.kz.

Инициатива Евгения Сейпульника о возможности использования пенсионных накоплений вкладчиками для собственных нужд в период коронавирусной пандемии является его частным мнением. На очередном заседании Общественного совета при ЕНПФ, которое состоялось 17 июля 2020 года, данное предложение не обсуждалось, - сказали в ЕНПФ.

Там отметили, что во всем мире в условиях коронавирусной пандемии и карантина принимаются системные меры по поддержке граждан со стороны государства за счет бюджетных и внебюджетных средств.

При этом важно, что вопросы, связанные с чрезвычайными ситуациями, не решаются за счет личных пенсионных сбережений граждан, предназначенных для их пенсионного обеспечения после завершения трудовой деятельности,- подчеркнули в фонде.

Также там заметили, что любые предложения по пенсионной системе требуют расчетов и оценок, с учетом долгосрочных последствий принимаемых решений для пенсионного обеспечения граждан, государственных расходов и экономики в целом.

Поскольку предложения Евгения Сейпульника были представлены без детальной проработки и обосновывающих расчетов, Общественным советом при ЕНПФ в ходе онлайн обсуждения озвученная им в социальных сетях позиция не была поддержана, - сказали в пенсионном фонде.

Как сообщалось, Евгений Сейпульник выступил с предложением разрешить снимать досрочно 10% от пенсионных накоплений.

"При наличии отработанных программ учета и персонализации счетов почти 10 млн вкладчиков, внедрение данного предложения не должно вызвать существенных проблем. Выплата 10% от накоплений каждого вкладчика должна рассматриваться как его право, а не обязанность. Но эта опция кому-то может спасти жизнь", - считает Сейпульник.

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