Не запрет, а ограничение: в ЕНПФ прокомментировали информацию о досрочном изъятии пенсионных накоплений

В ЕНПФ заявили, что в предложениях группы экспертов по повышению устойчивости и адекватности пенсионной системы Казахстана не было рекомендаций о запрете на изъятие пенсионных накоплений. Подробнее в материале Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ЕНПФ, предложения группы экспертов по повышению устойчивости и адекватности пенсионной системы Казахстана привлекли большое внимание и вызвали широкое обсуждение.

В ЕНПФ напомнили, что упомянутые предложения были разработаны группой экспертов, в числе которых известные экономисты, стоявших у истоков формирования финансового рынка и накопительной пенсионной системы в республике: Григорий Марченко, Ораз Жандосов, Болат Жамишев, Кадыржан Дамитов, Анвар Сайденов, Елена Бахмутова, при участии Гульфайрус Шайкаковой.

"При этом стала появляться недостоверная информация и искаженная интерпретация комплексных предложений экспертов, в частности, по вопросам изъятия пенсионных накоплений". ЕНПФ

Подчеркивается, что в отношении вопроса использования части пенсионных накоплений на жилье и лечение, вызвавшего наибольшее обсуждение, предложения экспертов не содержат рекомендаций по установлению какого-либо запрета.

"В международной практике присутствует возможность частичного использования своих пенсионных накоплений, в первую очередь, на неотложные медицинские цели. При этом такие изъятия не должны носить постоянный характер и приводить к тому, что не решается основная задача – формирование пенсионных накоплений для пенсионного обеспечения в старости". ЕНПФ

В ЕНПФ отмечают, что в рамках решения ключевой задачи по обеспечению адекватности пенсий, следует разумно ограничить постоянное изъятие накоплений.

По данным фонда, в настоящее время объем изъятий превысил и продолжает превышать объем пенсионных выплат. При этом досрочные выплаты не должны стать причиной невысоких пенсионных накоплений у казахстанцев и неадекватной пенсии в будущем, не отвечающей социальным стандартам.

"Эксперты предлагают сохранить право граждан на использование части своих пенсионных накоплений. При этом реализовать такое право может тот, кто обеспечил себя адекватной пожизненной пенсией с размерами выплат не менее определенного социального стандарта, поэтапно повышаемого до международных стандартов пенсионного обеспечения". ЕНПФ

В пресс-службе пенсионного фонда поясняют, что внесенные экспертами предложения направлены на укрепление всех компонентов пенсионного обеспечения, взаимосвязаны и должны учитываться в комплексе.

"В целом многоуровневые системы признаны в мире наиболее устойчивыми и справедливыми, поэтому принципиально неправильно противопоставлять государственную пенсию накопительной пенсии и наоборот, поскольку эти компоненты не противоречат, а дополняют друг друга. Многокомпонентные пенсии в совокупности обеспечивают стабильность и адекватность пенсионного обеспечения граждан". ЕНПФ

В ЕНПФ обратили внимание, что предложения разработаны экспертами, опираясь на обширный международный опыт и долгосрочные экономические расчеты. А расчеты проведены с использованием демографических и иных данных, а также всесторонней, откалиброванной актуарной модели ЕНПФ, ранее разработанной совместно с британскими актуариями.