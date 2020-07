Тренеру Конора МакГрегора угрожали вызовом полиции за пробежку в парке

Тренер знаменитого ирландского бойца UFC Конора МакГрегора Джон Кавана пожаловался на то, что две женщины угрожали вызвать полицию и написать на него заявление, когда он совершал пробежку в парке, передает zakon.kz.

Об этом Кавана написал в своем Twitter.

Went for jog in local park with handful of guys. Within 20mins 2 different women had threatened to get us arrested for running on a public path. We were very conscious to give people (not many there) plenty of space. People really have little to be worrying about!