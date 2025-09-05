Конор Макгрегор может стать новым президентом Ирландии

Знаменитый боец UFC Конор Макгрегор заявил о начале своей президентской кампании в Ирландии. Он призвал своих сторонников связаться с местными советниками, чтобы они выдвинули его кандидатуру, сообщает Zakon.kz.

Об этом знаменитый спортсмен написал на своей странице в соцсети X и Instagram.

"Граждане Ирландии, время для настоящих перемен настало! Как президент, я не подпишу ни один законопроект, пока он сначала не будет возвращен к народу! Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене для голосования на выборах президента, я призываю вас уже сегодня связаться с вашими местными окружными советниками и попросить их выдвинуть мою кандидатуру", – написал Макгрегор.

Он подчеркнул, что действующая власть продолжает "раз за разом подводить страну". Спортсмен добавил, что если он станет президентом, то никто в Ирландии "не останется без внимания".

Также, Макгрегор обещает обеспечить безопасность границ Ирландии, выйти из миграционного пакта ЕС и депортировать тех, кого он называет "импортированными преступниками". Он хочет вернуть положения конституции 1922 года, позволяющие принимать законы и накладывать вето по инициативе общественности, продвигая то, что он называет истинной прямой демократией.

В экономической сфере он намерен перенаправить государственные средства с пособий для неграждан на больницы, школы и жилье, одновременно решая проблемы малого бизнеса и несправедливые тарифы.

Миллиардер Илон Маск уже поддержал кандидатуру Макгрегора, заявив, что "никто не будет сражаться за народ Ирландии упорнее". Выборы в Ирландии назначены на 24 октября.

