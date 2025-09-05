#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
540.05
629.16
6.65
Спорт

Конор Макгрегор может стать новым президентом Ирландии

Ирландский боец ММА, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 06:35 Фото: X/TheNotoriousMMA
Знаменитый боец UFC Конор Макгрегор заявил о начале своей президентской кампании в Ирландии. Он призвал своих сторонников связаться с местными советниками, чтобы они выдвинули его кандидатуру, сообщает Zakon.kz.

Об этом знаменитый спортсмен написал на своей странице в соцсети X и Instagram.

"Граждане Ирландии, время для настоящих перемен настало! Как президент, я не подпишу ни один законопроект, пока он сначала не будет возвращен к народу! Если вы хотите увидеть мое имя в бюллетене для голосования на выборах президента, я призываю вас уже сегодня связаться с вашими местными окружными советниками и попросить их выдвинуть мою кандидатуру", – написал Макгрегор.

Он подчеркнул, что действующая власть продолжает "раз за разом подводить страну". Спортсмен добавил, что если он станет президентом, то никто в Ирландии "не останется без внимания".

Также, Макгрегор обещает обеспечить безопасность границ Ирландии, выйти из миграционного пакта ЕС и депортировать тех, кого он называет "импортированными преступниками". Он хочет вернуть положения конституции 1922 года, позволяющие принимать законы и накладывать вето по инициативе общественности, продвигая то, что он называет истинной прямой демократией.

В экономической сфере он намерен перенаправить государственные средства с пособий для неграждан на больницы, школы и жилье, одновременно решая проблемы малого бизнеса и несправедливые тарифы.

Миллиардер Илон Маск уже поддержал кандидатуру Макгрегора, заявив, что "никто не будет сражаться за народ Ирландии упорнее". Выборы в Ирландии назначены на 24 октября.

Ранее мы писали о поступке канадского чиновника, который устроил скандал перед журналистами и вылил бутылку виски.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанская и укбекистанская боксерши показали зрелищное противостояние
Спорт
03:30, 05 сентября 2025
Казахстанская и укбекистанская боксерши показали зрелищное противостояние
Зангар Нурланулы сотворил еще одну громкую сенсацию на юниорском US Open-2025
Спорт
00:00, 05 сентября 2025
Зангар Нурланулы сотворил еще одну громкую сенсацию на юниорском US Open-2025
Казахстан снова проиграл Уэльсу в отборе на ЧМ-2026 по футболу
Спорт
20:57, 04 сентября 2025
Казахстан снова проиграл Уэльсу в отборе на ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: