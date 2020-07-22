В акимате Нур-Султана объяснили причину странного звука, напугавшего жителей

Некоторые пользователи отметили, что не первый раз слышат эти звуки со стороны ТЭЦ.

Накануне ночью астанчан напугал странный гул в районе правобережья. Оказалось, что на ТЭЦ-2 проводили продувку системы, передает zakon.kz.

В Сети жители столицы написали, что странный звук был слышен примерно 10 минут.

Странный звук продолжался довольно-таки долго, - написали в комментариях под публикацией о шуме.

Некоторые пользователи отметили, что не первый раз слышат эти звуки со стороны ТЭЦ. И оказались правы.

В акимате Нур-Султана подтвердили, что звуки исходили от ТЭЦ-2.

На ТЭЦ-2 была произведена продувка системы. Технологический процесс необходим для функционирования станции, - говорится в сообщении.

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