В акимате Нур-Султана объяснили причину странного звука, напугавшего жителей
Некоторые пользователи отметили, что не первый раз слышат эти звуки со стороны ТЭЦ.
Фото : inbusiness.kz22 июля 2020, 15:05
Накануне ночью астанчан напугал странный гул в районе правобережья. Оказалось, что на ТЭЦ-2 проводили продувку системы, передает zakon.kz.
В Сети жители столицы написали, что странный звук был слышен примерно 10 минут.
Странный звук продолжался довольно-таки долго, - написали в комментариях под публикацией о шуме.
Некоторые пользователи отметили, что не первый раз слышат эти звуки со стороны ТЭЦ. И оказались правы.
В акимате Нур-Султана подтвердили, что звуки исходили от ТЭЦ-2.
На ТЭЦ-2 была произведена продувка системы. Технологический процесс необходим для функционирования станции, - говорится в сообщении.
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