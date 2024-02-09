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Странный звук напугал алматинцев: в акимате назвали причину

Странный гул напугал жителей Алматы Фото: Zakon.kz
Странный гул напугал жителей Алматы под утро 9 февраля. В городском акимате объяснили, что произошло, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Странный гул алматинцы услышали около 5:00 9 февраля. 

По данным акимата, напугавший жителей звук был связан с работами на ТЭЦ.

"По информации пресс-службы "Алматинские электрические станции", в 4:40 9 февраля 2024 года сработала технологическая защита, вследствие чего некоторые жители близлежащих домов могли услышать шум. При работе автоматических защит котла это стандартная ситуация", – сообщили в акимате.

В "Алматинских электрических станциях" добавили, что на подачу тепла горожанам происшествие никак не повлияло.

Днем ранее, 8 февраля, по всему Казахстану прозвучали сирены.

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