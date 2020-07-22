Мусоросжигающие заводы появятся в шести городах Казахстана

Заводы будут работать по европейской технике - путем сжигания мусора и получения элетроэнергии.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал о планах по строительству мусоросжигающих заводов европейского стандарта, передает корреспондент zakon.kz.

В среднем по стране очень низкая доля переработки отходов - порядка 15%, тогда как в европейских странах этот показатель в два раза больше. Согласно концепции "зеленой экономики", мы должны довести этот показатель до 40% к 2030 году. Однако сегодня тарифы на вывоз мусора в Казахстане низкие и не учитывают затраты на переработку и утилизацию ТБО. Поэтому частным инвесторам идти в эту отрасль невыгодно. Технология "Waste to Energy" может заинтересовать частных инвесторов, Потому что в результате сжигания мусора производится энергия и продается в общую электрическую сеть, - сообщил Магнум Мирзагалиев на брифинге в СЦК.

В 2021 году министерство проведет аукционы среди инвесторов на строительство заводов, превращающих отходы в энергию. Кто представит наименьшую стоимость на электроэнергию, тот и станет победителем.

Мусоросжигающие заводы будут работать в соответствии с требованиями эквивалентными европейской директиве о промышленных выбросах. В Европе на таких заводах минимальные показатели по выбросам. К примеру, в Вене на мусоросжигающем заводе выбросы диоксинов составляют до 1 грамма. Мы планируем запустить такие заводы в шести пилотных городах республики - Актобе, Атырау, Алматы, Нур-Султан, Тараз и Шымкент. Работа с потенциальными инвесторами уже начата, - добавил глава Минэкологии.

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