На какой стадии строительство мусоросжигающего завода, рассказал аким Алматы

Аким Алматы Дархан Сатыбалды 17 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал ход строительства завода по сжиганию мусора, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что уже подписано соглашение об инвестициях с китайской компанией и выбран земельный участок для строительства завода.

"Сейчас проект проходит согласование с Министерством национальной экономики и с Министерством энергетики. Касательно обеспечения ресурсами, по нашим расчетам, у нас пока никаких проблем нет. Как вы знаете, сейчас у нас в этой сфере работают порядка 20 компаний, которые собирают мусор со всего города, на 300 транспортных средствах они доставляют его в ТОО "Green Recycle". Там отходы проходят сортировку, а дальше они направляются на переработку в пределах агломерации. А все, что остается, мы будем направлять на мусоросжигающий завод после того, как он будет построен. Он будет выходить с проектом весной, наверное", – сказал Дархан Сатыбалды.

По его словам, проект будет проходить экологическую экспертизу, будут общественные слушания, и только после этого начнется строительство.

Журналисты также уточнили у акима по поводу решения расширять линию BRT по ул. Райымбек батыра, заявив, что это вызывает недовольство у автолюбителей.

"BRT будет не только по Райымбека, сеть будет по всему городу. Это делается потому, что приоритет будет отдаваться общественному транспорту. Транспорт BRT передвигается на экологически чистом топливе, он оказывает меньше негативного влияния на экологию, меньше загрязняя воздух. Кроме того, он перевозит больше людей. У нас концепция такая, чтобы строить город для людей, а не для машин. Очень долгие годы город строился для машин, но затем мы встречались с коллегами из других стран, которые сказали, что чем больше строить дороги и расширять их, тем больше машин появится", – отметил Дархан Сатыбалды.

Аким признался, что в одно время для решения проблемы дорожных заторов рассматривалось строительство эстакадных дорог.

"Но в итоге анализ показал, что эстакадный город создаст проблемы пробок вдвойне. По генплану город был рассчитан на 350 тыс. автомашин, а сейчас в городе одновременно находится более миллиона автотранспортных средств. Я понимаю, что это задевает привычный ритм каждого человека, который привык сам ездить за рулем, и понимаю, что неудобства вызывают у них возмущение. Но у нас нет другой альтернативы, и вопросы экологии и транспорта мы должны решать за счет перебалансировки пассажиров", – заключил Дархан Сатыбалды.

Ранее мы писали, что Алматы перейдет на энергетическую утилизацию отходов.