Как снять ограничения с социальных выплат на период карантина

Это касается и выплаты в 42 500 тенге.

Как снять ограничения по суммам социальным выплат во время карантина, в том числе по 42 500 тенге, рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает zakon.kz.

Как известно, в связи с усилением карантинного режима возобновлена выплата из Государственного фонда социального страхования социальной помощи гражданам, лишившимся дохода, в размере 42 500 тенге. Также казахстанцам, относящимся к социально уязвимым слоям населения и официально зарегистрированным безработным, перечисляются выплаты за продуктово-бытовые наборы. Общественным фондом Birgemiz оказывается благотворительная помощь нуждающимся казахстанцам.

Все социальные выплаты на период ограничительных мер поступают на текущие счета граждан, к которым выпущены платежные карточки.

Как отметили в агентстве, деньги на банковских счетах не защищены от взысканий и ограничений третьими лицами на основании инкассовых распоряжений, платежных требований, постановлений о наложении ареста, распоряжений о приостановлении расходных операций. Исключением являются спецсчета, предназначенные для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета или Государственного фонда социального страхования.

В связи с чем Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана предпринимаются максимальные меры по обеспечению сохранности социальных выплат, в том числе 42 500 тенге, от взыскания третьими лицами.

Для того чтобы исключить списание денег с сумм социальных выплат, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Ассоциацией финансистов Казахстана проводит активную работу с банками и заинтересованными государственными органами, - говорится в сообщении, размещенном на странице Fingramota.kz.

Так, Агентство предлагает банкам возобновить действие меморандума в части неисполнения платежных требований по банковским счетам физических лиц, а также физических лиц, состоящих на регистрационном учете в качестве индивидуальных предпринимателей, и лиц, занимающихся частной практикой, с социальных выплат.

Как отмечается, впервые подобный меморандум был заключен в период ЧП. Таким образом, крупные банки Казахстана договорились о временном моратории на исполнение платежных требований в отношении сумм социальных выплат.

Банками будет усилено взаимодействие с органами государственных доходов, судебными исполнителями по принятию всевозможных мер, направленных на не взыскание с социальных выплат во исполнение инкассовых распоряжений и актов о наложении ареста, решений или распоряжений о приостановлении расходных операций.

Также финрегулятором рекомендовано банкам зачислять деньги – благотворительную помощь на банковские счета клиентов, предназначенные для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета или Государственного фонда социального страхования. Зачисление и снятие социальных выплат и благотворительной помощи должно осуществляться без комиссий со стороны банков.

Для максимального содействия банкам в снятии ограничений, требований к банковским счетам, на которые поступают социальные выплаты, Агентством прорабатывается механизм взаимодействия с заинтересованными государственными органами: Министерством юстиции, Республиканской палатой частных судебных исполнителей, Министерством финансов и другими.

Кроме того, финрегулятором проводятся консультации граждан по вопросам снятия ограничений и требований с 42 500 тенге и иных выплат посредством телефонов горячей линии: +7 (727) 2788 122, 2788 144 (режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.30), мобильного приложения "Fingramota Online".

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