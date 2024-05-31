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Законодательство РК

Казахстанцам "гарантируют" выплаты по 100 тыс. тенге из социального фонда

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 11:49 Фото: Zakon.kz
Казахстанцам снова обещают "положенные" выплаты по 100 тыс. тенге из социального фонда. Однако это всего лишь уловка мошенников, сообщает Zakon.kz.

В соцсети есть страница, на которой публикуют видео с обещанием выплат казахстанцам. Один из последних роликов повествует о том, что якобы каждому гражданину РК, родившемуся с 1949 по 1998 год, положено 100 тыс. тенге. При этом авторы видео предлагают пройти по ссылке, чтобы подать заявку. Что уже вызывает сомнения в достоверности информации.

@mowfob607 ♬ оригинальный звук - ВЫПЛАТЫ

Как пишет stopfake, ни на одном официальном сайте РК не объявлялось о выплатах: ни на сайте правительства, ни на портале президента. О новой программе не объявлял ни один департамент или комитет Казахстана.

"Перед нами стандартная мошенническая схема. Пользователя завлекают деньгами и просят перейти на фишинговый сайт, чтобы заполнить заявку. При этом аферисты торопят и не дают времени подумать. Якобы на получение выплаты отводится только несколько дней, а потому успеют не все", – пишет издание.

Казахстанцам напоминают, что никогда информация о выплатах от государства не публикуется на сторонних порталах. Не нужно оставлять свои личные данные на неизвестных сайтах. Ими могут воспользоваться интернет-мошенники.

Это не первое фейковое объявление о якобы выплатах по 100 тыс. тенге казахстанцам. Подобные новости разоблачали в январе и феврале 2024 года.

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