Казахстанцы будут платить за свое свинство

Министерство готовит законодательную основу для ужесточения наказания за загрязнение природы.

Осенью парламент рассмотрит законопроект, содержащий ужесточение наказания за загрязнение природы. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, сообщает корреспондент zakon.kz.

Действующий механизм не совершенен. Людям иногда проще заплатить штраф, нежели собрать за собой мусор. Поэтому в рамках действующего законодательства мы начали реагировать, и я попрошу журналистов, блогеров, неравнодушных людей, максимально отражать такие факты в СМИ, - сообщил министр.

При этом он отметил, что президент сегодня дал ему поручение ужесточить законодательство. И на данный момент ведомство готовит законодательную основу, и уже осенью документ поступит на рассмотрение в парламент.

Кроме того, министр обратился к казахстанцам с просьбой не засорять окружающую среду и оставлять места отдыха после себя чистыми.

Последние несколько месяцев были непростыми и для населения, и для нашего министерства. Понятно, что во время пандемии люди хотят выезжать на природу, хотят получить заряд положительных эмоций. Я хочу призвать наших граждан подумать, что мы оставляем после себя своим потомкам, чему мы их учим, какой показываем пример. Когда мы выезжаем на природу, давайте оставлять чистые места, - сказал он.

Мирзагалиев напомнил, про теорию грязных зеркал, которая гласит, что поведение человека зависит от того, что он видит вокруг. Он призвал оставлять после себя частоту, сподвигая тем самым и других людей делать также.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!