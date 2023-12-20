Как казахстанцы будут платить налоги

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции в Астане 20 декабря рассказал, какие новшества планируются для рядовых казахстанцев в рамках проекта нового Налогового кодекса страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что Налоговый кодекс касается не только предпринимателей, но и физлиц. Они поинтересовались, какие новшества их ждут.

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"Мы не планируем увеличивать налоговую нагрузку на физлица, у нас 22% – из них пенсионные взносы и ИПН, плюс соцналог. Мы видим, что ИПН прогрессивный только начиная с определенного порога – с 40 млн тенге с 2025 года. В принципе, все. Все что остальное – понятно, что перед государством стоит задача еще и обеспечение пенсионное – где-то будут ОПВ от работодателей постепенно увеличиваться. А так базовая нагрузка не предполагает увеличения для физлиц", – резюмировал Алибек Куантыров.

27 октября 2023 года Алибек Куантыров сообщил, что в Казахстане предлагается повысить индивидуальный подоходный налог.

Какие налоги и обязательные платежи казахстанцы будут платить по новому МРП, читайте здесь.

