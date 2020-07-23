КУИС расследует пьянство начальников на работе в Павлодарской области

В информации фигурируют начальник ДУИС, его зам, и начальник колонии.

В Казнете распространят информацию о том, что сотрудников Департамента УИС по Павлодарской области поймали за пьянством на рабочем месте. В КУИС МВД РК сообщили, что по данному факту идет проверка, передает zakon.kz.

Согласно информации на странице Kuresker.org в facebook, 17 июля 2020 года, около 23:30 часов, в Павлодаре Управление собственной безопасности ДП по Павлодарской области около колонии АП 162/2 установило нескольких нетрезвых высокопоставленных сотрудников ДУИС по Павлодарской области: начальник ДУИС, его заместитель по режиму и оперативной работе, начальник учреждения АП162/2, его заместитель по лечебно-профилактической работе, заместитель начальника учреждения АП 162/1 по режиму и оперативной работе, - приводятся строки якобы из официального документа.

Самый главный начальник над осужденными Павлодарской области, с боем прорвался через сотрудников УСБ, впрыгнул в машину, в которой его ждал водитель, и на большой скорости, как указано в документе – скрылся с места установления. Также в документе написано, что "остальные вышеуказанные сотрудники начали разбегаться в разные стороны и скрылись", - пишет Kuresker.org.

Один из этих людей, не имея возможности убегать, зашел обратно, в здание администрации учреждения, и закрылся в туалете. Вскоре его задержали. От прохождения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения он отказался.

В КУИС МВД РК прокомментировали данный случай.

По информации о нарушении служебной дисциплины сотрудниками Департамента УИС по Павлодарской области Управлением собственной безопасности Комитета УИС проводится служебная проверка. По результатам будут приняты соответствующие меры, - сказано в сообщении пресс-службы Комитета УИС МВД РК.

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