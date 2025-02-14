Начальника колонии в Павлодарской области освободили от занимаемой должности

В Казнете недавно появилась информация о задержании заместителя начальника колонии в Павлодарской области. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).

В ответе ведомства за 14 февраля 2025 года отмечено, что по данному факту компетентными органами возбуждено уголовное дело.

Также говорится, что ведется следствие.

"Ряд сотрудников учреждения и ДУИС привлечены к ответственности, начальник учреждения освобожден от занимаемой должности". Пресс-служба КУИС РК

В дополнении сказано, что Комитет выражает принципиальную позицию к незаконным действиям.

"Следствию оказывается всестороннее содействие", – заключили в пресс-службе.

Немного ранее, 8 января 2025 года, суд Конаева вынес приговор экс-начальнику учреждения №57 ДУИС Петру Писареву и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС Бөлекбаю Е. по делу о получении взятки.

