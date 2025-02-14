Начальника колонии в Павлодарской области освободили от занимаемой должности
Фото: Zakon.kz
В Казнете недавно появилась информация о задержании заместителя начальника колонии в Павлодарской области. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).
В ответе ведомства за 14 февраля 2025 года отмечено, что по данному факту компетентными органами возбуждено уголовное дело.
Также говорится, что ведется следствие.
"Ряд сотрудников учреждения и ДУИС привлечены к ответственности, начальник учреждения освобожден от занимаемой должности".Пресс-служба КУИС РК
В дополнении сказано, что Комитет выражает принципиальную позицию к незаконным действиям.
"Следствию оказывается всестороннее содействие", – заключили в пресс-службе.
Немного ранее, 8 января 2025 года, суд Конаева вынес приговор экс-начальнику учреждения №57 ДУИС Петру Писареву и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС Бөлекбаю Е. по делу о получении взятки.
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