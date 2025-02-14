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События

Начальника колонии в Павлодарской области освободили от занимаемой должности

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 12:19 Фото: Zakon.kz
В Казнете недавно появилась информация о задержании заместителя начальника колонии в Павлодарской области. Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС).

В ответе ведомства за 14 февраля 2025 года отмечено, что по данному факту компетентными органами возбуждено уголовное дело.

Также говорится, что ведется следствие.

"Ряд сотрудников учреждения и ДУИС привлечены к ответственности, начальник учреждения освобожден от занимаемой должности".Пресс-служба КУИС РК

В дополнении сказано, что Комитет выражает принципиальную позицию к незаконным действиям.

"Следствию оказывается всестороннее содействие", – заключили в пресс-службе.

Немного ранее, 8 января 2025 года, суд Конаева вынес приговор экс-начальнику учреждения №57 ДУИС Петру Писареву и начальнику оперативного отдела учреждения №12 ДУИС Бөлекбаю Е. по делу о получении взятки.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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