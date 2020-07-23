Павлодарка отдала мошенникам полмиллиона тенге за лекарство для мамы

Через коллег и знакомых девушка узнала, что мужчина находится в розыске с 2018 года.

Полмиллиона тенге отдала павлодарка за редкое лекарство, которое так и не получила, сообщает zakon.kz.

По информации Павлодар-онлайн, жительница областного центра Анара Жастлеу перечислила незнакомцу 500 тысяч тенге за препарат для лечения своей матери.

Моя мама лежит в реанимации на аппарате ИВЛ в тяжелом состоянии с пневмонией. Ей потребовался редкий препарат "Актемра", который очень сложно найти не только в нашем городе, да и во всей стране. Где мы только не искали, а маме становилось все хуже и хуже, время шло на минуты, - рассказала девушка. - Препарат применяют против фиброза, который образуется при пневмонии. Он помогает людям выходить из этого состояния. По сути, препарат лечит другие системные заболевания. В открытой продаже его нет, обычно можно доставить лишь по госзаказу.

В поисках лекарства девушка размещала объявления в различных пабликах в соцсетях, а также оставила свои контакты на сайте komek2020.kz, предназначенного для взаимопомощи в приобретении необходимых препаратов. Через пару часов в мессенджере WhatsApp ей написал незнакомый мужчина, который уверял, что у него есть нужный препарат.

Мы общались с ним по видеосвязи. Он показал и скинул фото лекарства и своего удостоверения личности. Сумма, которую он запросил, была для меня огромной - 500 тысяч тенге. Мы собирали ее по крупицам, занимали деньги у друзей и знакомых ради того, чтобы достать препарат для мамы, - сообщила Анара Жастлеу. - Позже оказалось, что моя подруга знакома с этим мужчиной и его бывшей женой. Я расслабилась, подумала, что все будет хорошо, но потом поняла, что ошибалась.

Лекарство должны были передать ближайшим рейсом из Алматы, но его павлодарка так и не получила.

Он сказал, что отправит еще два флакона, которые нужно будет передать в Семипалатинск для другого пациента. Я согласилась, - вспоминает жительница областного центра. - Когда самолет вылетел, нам должны были позвонить и подтвердить отправку препарата. Никто не позвонил, и я начала дозваниваться сама, но телефон был отключен. Тогда я все поняла. Судорожно набирала и набирала номер, но это было бесполезно.

Через коллег и знакомых девушка узнала, что мужчина находится в розыске с 2018 года за мошенничество в Алматы и Нур-Султане.

Обманутая павлодарка подала заявление в полицию в надежде, что стражи порядка помогут ей вернуть украденные деньги.

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