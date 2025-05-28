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События

Россия выдала Казахстану беглого мошенника

МВД, Казахстан, Россия, мошенники, Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 14:09 Фото: polisia.kz
Сотрудники криминальной полиции Казахстана совместно с российскими коллегами задержали в центре Москвы гражданина Узбекистана. Мужчина с 2012 года находился в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел (МВД), 13 лет назад злоумышленник, используя поддельные документы, обманным путем снял крупную сумму денег со счетов одного из казахстанских банков.

После совершения преступления он покинул территорию Казахстана, из-за чего был объявлен в межгосударственный розыск.

По запросу МВД российская сторона приняла решение об экстрадиции подозреваемого.

"В настоящее время с ним работают сотрудники казахстанских правоохранительных органов", – уточнили специалисты.

Ранее мы рассказывали, что двое казахстанцев с помощью обмана и злоупотребления доверием завладели 13 автомобилями, причинив ущерб на сумму свыше 314 млн тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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