Азат Перуашев обратился к премьеру из-за действий Минздрава

Дело касается отечественного производителя аппаратов ИВЛ.

Депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев обратился к главе правительства из-за того, что Минздрав отказал отечественному производителю аппаратов ИВЛ в их поставке в Атырау, передает zakon.kz.

Об этом депутат сообщил в Twitter.

Направил письмо Премьер-Министру по ТОО «ОралМедРегион».

Отечественный производитель аппаратов ИВЛ заключил контракт на их поставку в Атырау. Но Минздрав требует расторгнуть контракт, т.к. закупает ИВЛ в Турции на 30 млрд тг!

А как же экономия бюджета и нац. интересы? — Азат Перуашев (@Peruashev) July 23, 2020

Направил письмо премьер-министру по ТОО "ОралМедРегион". Отечественный производитель аппаратов ИВЛ заключил контракт на их поставку в Атырау. Но Минздрав требует расторгнуть контракт, так как закупает ИВЛ в Турции на 30 млрд тг! - написал политик.

Председатель фракции "Ак Жол" также опубликовал обращение от самой компании. Согласно данным, 21 июля компания заключила договор на поставку 45 отечественных аппаратов ИВЛ с управлением здравоохранения Атырауской области. Однако 22 июля управление сообщило руководству компании, что договор в одностороннем порядке будет расторгнут. При этом в управлении сослались на распоряжение Министерства здравоохранения.

Позже Перуашев уточнил, что созвонился с заместителем премьера Романом Скляром.

Вопрос на контроле правительства. У них совсем другие цифры по цене и сумме контракта. Надо разбираться. Главная задача - обеспечить страну 3105 ИВЛ, что нынешние ОТП сделать не в состоянии. Ждем официальный ответ, - написал Перуашев в Twitter.

Редакция zakon.kz направила запрос в Минздрав РК.

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