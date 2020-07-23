Готовимся к худшему – аким Алматы Сагинтаев

Тем не менее, инвестиционная привлекательность города не упала.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в прямом эфире телеканала "Алматы" рассказал о своих ожиданиях от осени в связи с рисками новой волны заболевания коронавирусом в Казахстане, передает zakon.kz.

По его словам, власти города готовы к любому развитию событий. Готовятся дополнительные 1000 коек для приема "тяжелых" больных осенью.

Мы сейчас думаем, что будет осенью. Есть варианты оптимистического прогноза и пессимистического. Но мы лучше пойдем по второму варианту, то есть будем готовиться к худшему. Для этого необходимо также просчитать все, что необходимо: лекарства, средства индивидуальной защиты и так далее. По потребности будем выделять дополнительные деньги, - сказал Сагинтаев.

Говоря об экономике, глава мегаполиса не рискнул делать каких-либо прогнозов, но сообщил, что на данный момент инвестиции в город поступают, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Более того, по словам Сагинтаева, основные меры по поддержке бизнеса были приняты во время ЧП, сохраняются, многие отсрочки по платежам, налогам, как ранее были определены, сохраняются. Более того, когда режим ЧП был снят, правительство приняло меры по дополнительному финансированию, в том числе в рамках Дорожной карты занятости. В рамках ДКЗ в Алматы утвердили 214 проектов утвердили, 26 тыс. рабочих мест создано. Также действует программа "Енбек", социально-общественные рабочие места. По подсчетам акима, в мегаполисе всего 50 тыс. рабочих мест в рамках всех этих программ.

Нас порадовало, что инвестиционная привлекательность города не упала, по сравнению с предыдущим полугодием выросла на 4,5%. Интерес есть, для этого все программы правительства и города направлены на то, чтобы продолжать инвестировать в приоритетные сектора, - отметил Сагинтаев.

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