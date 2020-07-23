Писатель-ветеран Великой Отечественной войны похоронен в Алматы

Из-за тяжелого ранения он едва не лишился ноги.

В Алматы прошли похороны ветерана Великой Отечественной войны, известного писателя и поэта, гвардии полковника, почетного гражданина Алматы и Алматинской области Леонида Юзефовича Гирш, передает zakon.kz.

Леонид Гирш родился 10 февраля 1924 года. 17-летним мальчишкой он просился на фронт добровольцем. Воевал на Юго-Западном, Южном, 2-м Украинском, Сталинградском фронтах, был командиром отделения отдельной роты автоматчиков 55-й механизированной бригады 5-го гвардейского механизированного корпуса Южного фронта, адъютантом начальника политотдела 5-го гвардейского Зимовниковского механизированного корпуса, офицером связи штаба 24-й гвардейской танковой бригады 4-й гвардейской танковой армии.

Из-за тяжелого ранения он едва не лишился ноги. После госпитализации поступил в военно-морское училище, а позже в составе морской пехоты бился под Сталинградом. Он часто вспоминал случай, когда погиб командир, и ему, 19-летнему парню, пришлось самому вести солдат в бой. Тогда он и получил свой первый орден Красной Звезды.

Фронтовик, поэт и писатель, ветеран Великой Отечественной войны, член Ассамблеи народа Казахстана, почетный гражданин Алматы Леонид Юзефович Гирш – настоящая легенда. Полковник прошел всю войну, перенес несколько ранений, освобождал Германию от фашистов и участвовал в спасении жертв Холокоста.

В мирное время принимал участие в ликвидации последствий стихийных бедствий при землетрясении в Ашхабаде и сходе селя в урочище Медео. Хорошо известны его сборники и книги "Сквозь пламя войны", "Во имя жизни", "Стихи о войне и мире", "Огненный Сталинград", трехтомник "Пламя Победы".

В пресс-службе Алматинского гарнизона сообщили, что церемония погребения ветерана прошла на Центральном кладбище со всеми воинскими почестями и ритуалами. Проститься с фронтовиком, выдающимся человеком, писателем, который оставил глубокий след в сердцах всех, кто был знаком с его творчеством, пришли руководители Десантно-штурмовых войск, Департамента по делам обороны Алматы, представители органов ЧС, Совета ветеранов Вооруженных Сил, родные и близкие ветерана.

Для нас это огромная потеря. Леонид Юзефович Гирш был очень яркой личностью, настоящим патриотом, общественным деятелем. Он внес неоценимый вклад в укрепление обороноспособности и военно-патриотическое воспитание молодого поколения казахстанцев. Его произведения до последней буквы пропитаны любовью к Казахстану, к родному городу, в котором он прожил большую часть своей жизни. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким и безмерно скорбим вместе с вами. Леонид Юзефович Гирш навсегда останется в памяти алматинцев, как пример самоотверженности, патриотизма, героизма. Вся его жизнь была посвящена служению людям и стране. А мы сохраним память о нем для следующих поколений, - сказал начальник Департамента по делам обороны города Алматы полковник Амантай Усербаев.

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