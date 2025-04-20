С вековым юбилеем поздравили в Алматы ветерана Великой Отечественной войны

В Алматы поздравили со 100-летием фронтового связиста, ветерана Великой Отечественной войны Любовь Горковскую. Военнослужащие передали от министра обороны республики поздравление и подарки, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Алматинского гарнизона, представитель Алматинского филиала РОО "Ветераны Вооруженных сил" полковник в отставке Толеген Мустафин вручил герою войны поздравительный адрес от министра обороны Казахстана и подарки от командования местных органов военного управления. Они выразили Любови Николаевне огромную благодарность за вклад в Победу и пожелали крепкого здоровья.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Любовь Николаевна родилась 20 апреля 1925 года в Луганской области Украины. В 1943 году, будучи еще молоденькой девушкой, она записалась добровольцем на фронт. После прохождения курсов военных связистов была зачислена в подразделение шестого полка пехотно-стрелковой советской дивизии Первого Украинского фронта.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В ходе боевых действий под Харьковом дивизия, в которой служила Любовь Горковская, попала в окружение. Однако в апреле 1944 года войсковому соединению удалось вырваться из кольца врага и выйти на Севастополь, который был освобожден в ходе боевых действий. Затем последовали бои за Белоруссию и Прибалтику, в которых участвовала отважная связистка.

За боевые заслуги Любовь Николаевна награждена орденами и медалями, включая орден Отечественной войны I и II степени. Долгожданная весть о Победе застала ее в Прибалтике.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

После окончания войны Любовь Горковская вернулась в родное село, где работала в отделе народного образования. В 1946 году вместе с супругом переехала в Казахстан, где продолжила трудовую деятельность.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

У Любови Николаевны двое детей. К сожалению, здоровье ветерана уже подводит, и военнослужащие Управления по делам обороны Бостандыкского района навещают Любовь Горковскую, стараясь оказать всяческую поддержку.

15 апреля 100-летний юбилей отпраздновал ветеран ВОВ из Алматы. Фронтовика Ивана Бегунова в его день рождения пришли поздравить военнослужащие.