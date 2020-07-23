Появилось видео извинения водителя, заехавшего в розовое озеро Кобейтуз
Честное слово, самому мне уже 40 лет, я не думал, что сделаю такое…
Фото : кадр из видео23 июля 2020, 16:49
Водитель, заехавший на внедорожнике в озеро Кобейтуз, извинился за свой поступок. Видеообращение было записано в полицейском участке, сообщает zakon.kz.
Он рассказал, что ехал в рабочую командировку из Нур-Султана в Экибастуз. По дороге решил заехать посмотреть на ставшее популярным розовое озеро.
Конечно, я совершил неправильные действия, я очень сильно извиняюсь, что я заехал. Мог бы я пешком пройтись, не старый, но так получилось. Я большое, большое приношу извинение, что в соцсетях такой разгар, такое обсуждение стало. Честное слово, самому мне уже 40 лет, я не думал, что сделаю такое…, – сказал он.
Напомним, акмолинские полицейские разыскали и привлекли нарушителя к административной ответственности по двум статьям: нарушение правил общего водопользования и загрязнение мест общего пользования. Сумма штрафа составила 13 890 тенге.
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