Раскрыта личность украинского угонщика с заложником-полицейским

Захватчика решили выпустить из города, чтобы минимизировать угрозу для гражданских, его автомобиль сопровождает кортеж МВД.

Украинский угонщик, взявший в заложники высокопоставленного полицейского в Полтаве, оказался ветераном боевых действий в Донбассе, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Мужчину зовут Роман Николаевич Скрипник. Он родился в 1988 году, воевал в Донбассе до 2019 года, пока военная кампания называлась Антитеррористической операцией (АТО). Был осужден за хранение и сбыт наркотиков. В данный момент он едет полевыми дорогами недалеко от трассы, ведущей в Киев.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, угрожая гранатой, захватил в заложники одного из полицейских, которые попытались задержать его за угон авто. Мужчина потребовал отдать ему машину, а заложника обменяли на начальника главного управления Нацполиции в Полтавской области полковник Виталий Шиян.

Захватчика решили выпустить из города, чтобы минимизировать угрозу для гражданских, его автомобиль сопровождает кортеж МВД.

21 июля в Луцке неоднократно судимый и психически нездоровый житель города захватил автобус, где было около 20 человек. Мужчина был хорошо вооружен. Он требовал, чтобы президент Владимир Зеленский выпустил видеообращение с просьбой посмотреть фильм "Земляне" об издевательствах над животными, а другие первые лица страны, в том числе глава МВД Арсен Аваков и экс-президент Петр Порошенко, сказали на камеру, что они "террористы в законе". Зеленский выполнил требование террориста и уговорил его сдаться.

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