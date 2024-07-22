Полицейские задержали угонщика в Алматы

22 июля полицейские Алматы задержали подозреваемого в угоне автомобиля марки Toyota Camry. Сразу после сообщение об угоне в мегаполисе был введен план "Перехват", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, злоумышленник воспользовался моментом и угнал машину, когда хозяин авто вышел в магазин и оставил ключи оставил в замке зажигания.

"Патрульный экипаж заметили искомое авто на пересечении проспекта Суюнбая и улицы Баянуальская. Угонщик было блокирован и задержан. Мотив и другие обстоятельства преступления устанавливаются", – рассказал начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

Более подробная информация не распространяется в соответствии со ст. 201 УПК РК.

Ранее сообщалось, что по Казахстану прошло оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Автомобиль". Во время него полицейским удалось нейтрализовать ряд серийных воров-автоугонщиков.