Меры приняты для беспрепятственного принятия гуманитарной помощи для выпуска в обращение медицинских изделий.

Упрощена процедура ввоза гуманитарной помощи в Казахстан. Теперь разрешено не проходить регистрацию в Реестре государственных средств измерений РК средств измерений, ввезенных в качестве гуманитарной помощи. Это мера является временной в условиях пандемии, сообщает zakon.kz.

Как уже сообщалось в СМИ, в Казахстан завезена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий, критическая нехватка которых ощущается сегодня. И для того, чтобы продукция медицинского назначения, а именно аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пульсоксиметры, ртутные и контактные термометры без проволочек поступили в медицинские центры, поликлиники, больницы и госпитали председатель комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Арман Шаккалиев подписал необходимый приказ.

Предписано обеспечить проведение первичной и периодической поверки средств измерений согласно статье 19 Закона РК "Об обеспечении единства средств измерений".

Поверочным лабораториям по областям в соответствии с направлением аккредитации необходимо принимать в поверку средства измерений, ввезенные в качестве гуманитарной помощи, не прошедшие регистрацию в Реестре ГСИ РК.

Необходимо отметить, что данные оперативные меры приняты для беспрепятственного принятия гуманитарной помощи для выпуска в обращение медицинских изделий, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства торговли и интеграции РК.

Основанием для данного решения является постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2298 "Об определении случаев ввоза на территорию Республики Казахстан лекарственных средств, медицинских изделий в качестве гуманитарной помощи, не прошедших государственную регистрацию".

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