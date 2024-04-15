Процедуру приема гуманитарной помощи упростят в Казахстане

Министерство по чрезвычайным ситуациям разработало проект поправок в Правила оказания гуманитарной помощи, сообщает Zakon.kz.

В проекте говорится:

"В случае рассмотрения и готовности оказать гуманитарную помощь Республике Казахстан или инициативного обращения из зарубежных стран и международных организаций об оказании гуманитарной помощи Республике Казахстан, уполномоченный орган в сфере внешнеполитической деятельности в срок не более двух рабочих дней направляет в правительство Республики Казахстан запрос на согласие в приеме и распределении гуманитарной помощи. В обращении указывается описание, характеристика, место поставки гуманитарной помощи, соответствующая уполномоченная организация и предложения по распределению оказываемой Республике Казахстан гуманитарной помощи".

Далее, по результатам рассмотрения запроса уполномоченного органа в сфере внешнеполитической деятельности, премьер-министр или его заместитель соответствующей резолюцией согласовывает либо отказывает в приеме и распределении гуманитарной помощи, оказываемой Казахстану.

Разработчики утверждают, что предложенные поправки позволят оптимизировать процедуру приема гуманитарной помощи, а также оперативно принимать и распределять ее.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 апреля 2024 года.

В настоящее время уполномоченный орган в сфере внешнеполитической деятельности в течение трех рабочих дней направляет информацию о готовности предоставить гуманитарную помощь Казахстану в специальную комиссию, которая вырабатывает предложения по приему и распределению оказываемой Казахстану гуманитарной помощи.

На основании рекомендаций комиссии соответствующий центральный государственный орган разрабатывает и вносит в правительство проект решения о приеме и распределении уполномоченной организацией оказываемой РК гуманитарной помощи.

Мы рассказывали, что на днях из Кыргызстана доставили гуманитарную помощь в подтопленные области Казахстана.