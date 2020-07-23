В акимате Атырауской области рассказали, почему расторгли договор с отечественным производителем ИВЛ

Разница в цене за один аппарат составляет 4 млн 385 тысяч тенге, что почти на 50% дороже цены аппаратов, которые планируют купить за счет денег из резерва правительства.

В акимате Атырауской области и Минздраве прокомментировали ситуацию с расторжением договора с отечественным производителем аппаратов ИВЛ. Оказалось, в регион планируется поставить 63 таких аппарата и они стоят дешевле, чем у казахстанского предприятия, передает zakon.kz.

Сегодня, 23 июля, председатель фракции "Ак Жол" Азат Перуашев направил письмо премьер-министру по ТОО "ОралМедРегион".

Отечественный производитель аппаратов ИВЛ заключил контракт на их поставку в Атырау. Но Минздрав требует расторгнуть контракт, так как закупает ИВЛ в Турции на 30 млрд тг, - написал он в Twitter.

В Минздраве сказали, что каких-либо поручений по расторжению договоров по поставке аппаратов ИВЛ не было.

Вопросы закупок из местного бюджета, в том числе заключение и расторжения договоров не входит в компетенцию центрального государственного органа.

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Министерство здравоохранения ответственно заявляет, что не было каких-либо поручений по расторжению ранее заключенных акиматами договоров по поставке аппаратов ИВЛ, - говорится в сообщении ведомства.

Вечером в акимате Атырауской области объяснили, почему был расторгнут договор.

Оказалось, что 21 июля из Минфина поступило сообщение о том, что из резерва правительства выделили деньги на покупку аппаратов ИВЛ. В Атыраускую область планируется поставить 63 аппарата ИВЛ стоимостью 8 млн 900 тысяч тенге каждый.

Цена одного аппарата ИВЛ "ОралМедРегион" по договору составляет 13 миллионов 285 тысяч тенге. По такой цене управздрав области хотел купить 45 аппаратов на общую сумму 597 млн 825 тысяч тенге.

Разница в цене за один аппарат составляет 4 млн 385 тысяч тенге, что почти на 50% дороже цены аппаратов, которые планируют купить за счет денег из резерва правительства.

Закуп 45 аппаратов ИВЛ по цене 8,9 млн тенге сэкономит 197 млн 325 тыс тенге бюджетных средств, что позволит дополнительно купить еще 22 аппарата ИВЛ за счет средств правительственного резерва.

Учитывая данные обстоятельства, управлением здравоохранения области направлено письмо ТОО "ОралМедРегион" о расторжении указанного договора, зарегистрированного в органах казначейства 21 июля 2020 года, после получения вышеуказанной информации Министерства финансов, - говорится в сообщении акимата Атырауской области.

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