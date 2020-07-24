Госслужащих будут проверять на умение составлять тексты и публично выступать на казахском языке

Разработан новый формат тестирования по казахскому языку для госслужащих.

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан внедряет новый формат тестирования по казахскому языку, сообщает zakon.kz.

В мае текущего года Академия государственного управления разработала новый формат тестирования по казахскому языку "ResmiQazTest" на основе Концепции уровневого обучения казахскому языку, - говорится на официальном сайте Академии.

Тест нацелен, в основном, на взрослую аудиторию и направлен на определение навыков составления последовательных текстов в научном, официальном, публицистическом стиле (докладные, аналитические) и навыков публичных выступлений.

В учреждениях образования Республики Казахстан казахский язык изучается с детского сада до высших учебных заведений, обеспечен нормативными правовыми документами, а послевузовское обучение по направлению профессиональной сферы не предусмотрено нормативно-правовым аспектом. Большинство государственных служащих владеют казахским языком только на уровне устной речи, не используют способы составления текста в официальном стиле и стратегии публичных официальных выступлений, – отметила один из разработчиков тестирования ResmiQazTest, заведующая кабинетом обучения государственному языку Академии госуправления Назигуль Туленбергенова.

Тест разработан с учетом мирового опыта и содержит орфографические нормы таких международных центров тестирования, как CEFR: базовый уровень (В1, В2) и свободный уровень (С1, С2). ResmiQazTest состоит из 4 разделов: слушание, лексико-грамматика, письмо и интервью.

Слушательная часть направлена на правильное понимание актуальности информации, лексико-грамматическая часть разработана с целью правильного определения лексического значения слов и словосочетаний. Письменная часть направлена на определение навыков текста в официальном стиле, диалоговая часть – на определение навыков публичных выступлений претендента.

В настоящее время ResmiQazTest в пилотном формате апробируется претендентами, поступающими в Академию госуправления. С 14 по 31 июля претенденты будут сдавать его онлайн на платформе APA.TALANTIZ.KZ. Претенденты, зачисленные на обучение у которых уровень владения будет ниже B1 должны будут до начала учебного года подтянуть свой уровень до требуемого воспользовавшись курсами дистанционного обучения Академии либо курсами других языковых центров.

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