Как будет проводиться тестирование на знание казахского языка

Комитет языковой политики МНВО разработал Правила по проведению тестирования "Оценка уровня знания казахского языка (КАЗТЕСТ)", сообщает Zakon.kz.

Проведение тестирования по системе "КАЗТЕСТ" осуществляется Республиканским государственным казенным предприятием "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК.

Диагностическое и сертификационное тестирование в бумажном формате или в электронном формате проводится в рабочие дни (с понедельника по пятницу за исключением праздничных дней) согласно графику, утвержденному руководством Центра.

Диагностическое и сертификационное тестирование в бумажном или электронном формате проводится для физических лиц в Астане, для юридических лиц (при наличии аудиторий тестирования) – в здании приглашающей стороны, в областных центрах и городах республиканского значения – на базе учреждения-заказчика.

Тестирование "КАЗТЕСТ" состоит из двух видов тестирования: диагностическое и сертификационное. Тестирование проводится в бумажном или в электронном формате.

Время диагностического тестирования составляет 1 час 40 минут (100 минут), оно включает в себя следующие блоки, состоящие из 100 тестовых заданий:

Аудирование – 20 заданий (20 минут). Лексико-грамматическая структура – 40 заданий (30 минут). Чтение – 40 заданий (50 минут).

Сертификационное тестирование включает в себя 100 тестовых заданий по блокам Аудирование, Лексико-грамматическая структура, Чтение и 3 письменных задания (согласно уровню) по блоку Письмо и 2 устных задания по блоку Говорение.

Аудирование – 20 заданий (20 минут).

Лексико-грамматическая структура – 40 заданий (30 минут).

Чтение – 40 заданий (50 минут).

Письмо – 3 задания (35-60 минут).

Говорение – 2 задания (7 минут).

Каждое задание оценивается одним баллом. При выборе правильного ответа присуждается один балл.

Порядок запуска на тестирование

Физические лица допускаются в аудиторию проведения тестирования на основании заявления и предоставляют документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт). Кроме того, физические лица в случаях оплаты в отделениях банков второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, предоставляют документ (оригинал), подтверждающий оплату услуги, при онлайн оплате предоставляют копию квитанции с указанием номера заказа.

Юридические лица допускаются к тестированию на основании письма-заявления по списку. Юридические лица предоставляют документ, подтверждающий оплату (оригинал) или заключенный договор оказания услуг (в случае сертификационного тестирования).

В случае обнаружения запуска на тестирование "подставного лица" уполномоченный представитель Центра составляет "Акт выявления подставного лица в ходе запуска на тестирование" и его отстраняют от сдачи тестирования в текущем году.

Представитель Центра запускает тестируемых согласно требованиям и изымает у них запрещенные предметы мобильной связи, оснащенные функциями переноса информации. В том числе: пейджеры, сотовые телефоны и смартфоны, планшеты, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), любые виды радио-электронной связи, в том числе Wi-Fi, Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), смарт часы, наушники проводные и беспроводные, диктафон, шпаргалку, учебно-методическую литературу, словари.

После процедуры идентификации личности тестируемый входит в аудиторию и занимает в ней свободное рабочее место.

Запуск в здание Центра, где проходит тестирование "КАЗТЕСТ", осуществляется посредством системы программу Фейс-Айди (Face-ID).

Правила также предусматривают порядок проведения тестирования по системе "КАЗТЕСТ" в бумажном и электронном формате, обработку и выдачу результатов тестирования.

По итогам тестирования выдается сертификат.

Срок действия сертификата "КАЗТЕСТ" составляет следующие значения:

Элементарный уровень (А1) – 2 года. Базовый уровень (А2) – 2 года. Средний уровень (В1) – 2 года. Уровень выше среднего (В2) – 3 года. Высокий уровень (С1) – 3 года.

Электронные сертификаты, выданные Центром, в обязательном порядке вносятся в Единый реестр выдачи сертификатов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 октября.