Как будет проводиться тестирование на знание казахского языка
Проведение тестирования по системе "КАЗТЕСТ" осуществляется Республиканским государственным казенным предприятием "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК.
Диагностическое и сертификационное тестирование в бумажном формате или в электронном формате проводится в рабочие дни (с понедельника по пятницу за исключением праздничных дней) согласно графику, утвержденному руководством Центра.
Диагностическое и сертификационное тестирование в бумажном или электронном формате проводится для физических лиц в Астане, для юридических лиц (при наличии аудиторий тестирования) – в здании приглашающей стороны, в областных центрах и городах республиканского значения – на базе учреждения-заказчика.
Тестирование "КАЗТЕСТ" состоит из двух видов тестирования: диагностическое и сертификационное. Тестирование проводится в бумажном или в электронном формате.
Время диагностического тестирования составляет 1 час 40 минут (100 минут), оно включает в себя следующие блоки, состоящие из 100 тестовых заданий:
- Аудирование – 20 заданий (20 минут).
- Лексико-грамматическая структура – 40 заданий (30 минут).
- Чтение – 40 заданий (50 минут).
Сертификационное тестирование включает в себя 100 тестовых заданий по блокам Аудирование, Лексико-грамматическая структура, Чтение и 3 письменных задания (согласно уровню) по блоку Письмо и 2 устных задания по блоку Говорение.
- Аудирование – 20 заданий (20 минут).
- Лексико-грамматическая структура – 40 заданий (30 минут).
- Чтение – 40 заданий (50 минут).
- Письмо – 3 задания (35-60 минут).
- Говорение – 2 задания (7 минут).
Каждое задание оценивается одним баллом. При выборе правильного ответа присуждается один балл.
Порядок запуска на тестирование
Физические лица допускаются в аудиторию проведения тестирования на основании заявления и предоставляют документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности или паспорт). Кроме того, физические лица в случаях оплаты в отделениях банков второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, предоставляют документ (оригинал), подтверждающий оплату услуги, при онлайн оплате предоставляют копию квитанции с указанием номера заказа.
Юридические лица допускаются к тестированию на основании письма-заявления по списку. Юридические лица предоставляют документ, подтверждающий оплату (оригинал) или заключенный договор оказания услуг (в случае сертификационного тестирования).
В случае обнаружения запуска на тестирование "подставного лица" уполномоченный представитель Центра составляет "Акт выявления подставного лица в ходе запуска на тестирование" и его отстраняют от сдачи тестирования в текущем году.
Представитель Центра запускает тестируемых согласно требованиям и изымает у них запрещенные предметы мобильной связи, оснащенные функциями переноса информации. В том числе: пейджеры, сотовые телефоны и смартфоны, планшеты, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), любые виды радио-электронной связи, в том числе Wi-Fi, Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), смарт часы, наушники проводные и беспроводные, диктафон, шпаргалку, учебно-методическую литературу, словари.
После процедуры идентификации личности тестируемый входит в аудиторию и занимает в ней свободное рабочее место.
Запуск в здание Центра, где проходит тестирование "КАЗТЕСТ", осуществляется посредством системы программу Фейс-Айди (Face-ID).
Правила также предусматривают порядок проведения тестирования по системе "КАЗТЕСТ" в бумажном и электронном формате, обработку и выдачу результатов тестирования.
По итогам тестирования выдается сертификат.
Срок действия сертификата "КАЗТЕСТ" составляет следующие значения:
- Элементарный уровень (А1) – 2 года.
- Базовый уровень (А2) – 2 года.
- Средний уровень (В1) – 2 года.
- Уровень выше среднего (В2) – 3 года.
- Высокий уровень (С1) – 3 года.
Электронные сертификаты, выданные Центром, в обязательном порядке вносятся в Единый реестр выдачи сертификатов.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 4 октября.