Тургумбаев о происшествии в Сатпаеве. Онлайн

Сейчас ситуация в городе стабильная.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев проводит экстренный брифинг по ситуации в Сатпаеве Карагандинской области, передает zakon.kz.

23 июля в 21.00 в полицию города Сатпаева обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Девочка сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан.

Рядом с домом задержанного произошло стихийное собрание людей, требующих выдать им подозреваемого. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка. В настоящее время ситуация в городе стабилизировалась, люди разошлись.

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