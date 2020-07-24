Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Тургумбаев о происшествии в Сатпаеве. Онлайн

Сейчас ситуация в городе стабильная.

Фото : мвд рк24 июля 2020, 10:42

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев проводит экстренный брифинг по ситуации в Сатпаеве Карагандинской области, передает zakon.kz.

23 июля в 21.00 в полицию города Сатпаева обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. Девочка сейчас обследуется в больнице. Подозреваемый задержан.

Рядом с домом задержанного произошло стихийное собрание людей, требующих выдать им подозреваемого. Для пресечения беспорядков на место были стянуты силы правопорядка. В настоящее время ситуация в городе стабилизировалась, люди разошлись.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты