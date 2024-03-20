Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Генпрокуратура сделала заявление по Ерлану Тургумбаеву

Генпрокуратура сделала заявление по Ерлану Тургумбаеву, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 14:12 Фото: gov.kz
Генеральная прокуратура относительно информации, распространяемой в различных Telegram-каналах, об уголовном преследовании экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и других руководителей органов полиции, выступила с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что "с начала 2022 года Генеральной прокуратурой продолжаются расследования в отношении сотрудников силовых органов, связанные с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам".

"За их совершение судами уже осуждены ряд руководителей и сотрудников областных органов полиции и национальной безопасности. В рамках проводимых расследований допрошен экс-министр внутренних дел Е. Тургумбаев", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры РК.

Также сообщается, что Генеральной прокуратурой собраны доказательства по делу о применении пыток к задержанным гражданам в условиях спецприемника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области.

"16 марта 2024 года за совершение данного преступления арестованы бывшие руководители спецприемника и Управления полиции Карасайского района".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Кроме того, как отметили в главном надзорном органе страны, продолжается расследование в отношении бывшего руководства Управления полиции Талдыкоргана "по фактам хищения служебного огнестрельного оружия".

"Другие подробности по этим расследованиям будут доводиться до общественности с соблюдением интересов расследования, а также прав и законных интересов граждан".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

19 марта 2024 года в Telegram-каналах появилась информация, что в отношении бывшего министра внутренних дел Казахстана завели уголовное дело. Отмечалось, что Ерлана Тургумбаева подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 14:12
Саденов про уголовное дело в отношении Тургумбаева: МВД не расследует
, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 14:12

Затем, 20 марта, в кулуарах Мажилиса у действующего министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова спросили, по какой статье завели уголовное дело в отношении экс-главы МВД РК. На что он ответил, что информации об уголовном деле в отношении Ерлана Тургумбаева нет.

Читайте также

Музыкальное путешествие вокруг света с Аланом Бурибаевым
Музыкальное путешествие вокруг света с Аланом Бурибаевым
В области Абай состоялся показ мод &quot;Ұлттық style&quot;
В области Абай состоялся показ мод "Ұлттық style"
Необходимо модернизировать герб в соответствии с современными требованиями – депутат
Необходимо модернизировать герб в соответствии с современными требованиями – депутат
Динара Халдарова
Генпрокуратура Генеральная прокуратура РК МВД РК Тургумбаев Ерлан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД дали пояснение
Баян Алагузова показала &quot;сыночка&quot;
Баян Алагузова показала "сыночка"
судебный процесс
Громкое заявление сделал в суде экс-замакима Шымкента, которого судят за взятку
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Какие города могут исчезнуть с карты Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: