Генпрокуратура сделала заявление по Ерлану Тургумбаеву

Генеральная прокуратура относительно информации, распространяемой в различных Telegram-каналах, об уголовном преследовании экс-министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и других руководителей органов полиции, выступила с заявлением, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что "с начала 2022 года Генеральной прокуратурой продолжаются расследования в отношении сотрудников силовых органов, связанные с необеспечением правопорядка и безопасности в период январских событий, а также применением пыток к гражданам".

"За их совершение судами уже осуждены ряд руководителей и сотрудников областных органов полиции и национальной безопасности. В рамках проводимых расследований допрошен экс-министр внутренних дел Е. Тургумбаев", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры РК.

Также сообщается, что Генеральной прокуратурой собраны доказательства по делу о применении пыток к задержанным гражданам в условиях спецприемника, расположенного в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области.

"16 марта 2024 года за совершение данного преступления арестованы бывшие руководители спецприемника и Управления полиции Карасайского района". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Кроме того, как отметили в главном надзорном органе страны, продолжается расследование в отношении бывшего руководства Управления полиции Талдыкоргана "по фактам хищения служебного огнестрельного оружия".

"Другие подробности по этим расследованиям будут доводиться до общественности с соблюдением интересов расследования, а также прав и законных интересов граждан". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

19 марта 2024 года в Telegram-каналах появилась информация, что в отношении бывшего министра внутренних дел Казахстана завели уголовное дело. Отмечалось, что Ерлана Тургумбаева подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями.

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Затем, 20 марта, в кулуарах Мажилиса у действующего министра внутренних дел Казахстана Ержана Саденова спросили, по какой статье завели уголовное дело в отношении экс-главы МВД РК. На что он ответил, что информации об уголовном деле в отношении Ерлана Тургумбаева нет.