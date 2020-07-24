"Мыльная пена" в реке озадачила алматинцев
На месте был сильный запах порошка.
Фото : Скриншот24 июля 2020, 10:49
На "мыльную пену" в реке пожаловались алматинцы, сообщает zakon.kz.
В Instagram появилось видео с рекой из пены. В описании отмечается, что это происходит в Нижней Каменке.
Автор негодует и задается вопросом - что творится. Он отметил, что исходит сильный запах порошка.
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Многие комментаторы отнеслись к произошедшему с юмором. Одни предположили, что это моющее средство, сухой лед или просто идет большая стирка. Другие же, весьма озадачены.
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