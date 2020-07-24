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"Мыльная пена" в реке озадачила алматинцев

На месте был сильный запах порошка.

Фото : Скриншот24 июля 2020, 10:49

На "мыльную пену" в реке пожаловались алматинцы, сообщает zakon.kz.

В Instagram появилось видео с рекой из пены. В описании отмечается, что это происходит в Нижней Каменке.

Автор негодует и задается вопросом - что творится. Он отметил, что исходит сильный запах порошка.

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Нижняя каменка ,капец что творят люди ????????????

Публикация от @kris_p_almaty +21 | kz ???????? (@kris_p_almaty) 23 Июл 2020 в 2:25 PDT

Многие комментаторы отнеслись к произошедшему с юмором. Одни предположили, что это моющее средство, сухой лед или просто идет большая стирка. Другие же, весьма озадачены.


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