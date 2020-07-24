Антикор обратился к "СК-Фармация" с рекомендацией

Разместить открытую информацию о всей полученной за период борьбы с пандемией гуманитарной помощи.

"СК-Фармация" рекомендовали разместить открытую информацию о всей полученной гуманитарной помощи, сообщил на брифинге директор департамента добропорядочности Агенства РК Ганижан Асанулы, передает корреспондент zakon.kz.

В ходе сопровождения гумпомощи сотрудниками Агентства проводится профилактическая разъяснительная работа с работниками управлений здравоохранения и медучреждений. На упаковках ставится печать "Гуманитарлық көмек – ТЕГІН", что снижает риски дальнейшего нецелевого использования товара, — сказал Асанулы.

По его словам, на данный момент сопровожден гуманитарный груз, прибывший из Катара, КНР, ОАЭ.

Также на стадии транспортировки гуманитарная помощь, прибывшая из России, Узбекистана, ВОЗ, Турции и Германии.

Прибыла гуманитарная помощь из Чехии в Алматы, на стадии распределения. Агентством ТОО "СК-Фармация" рекомендовано разместить открытую информацию о всей полученной за период борьбы с пандемией гуманитарной помощи, включая перечни и объемы с учетом распределения до каждого региона, — отметил Асанулы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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