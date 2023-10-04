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Законодательство РК

Антикор проверит деятельность ТОО "СК-Фармация"

Антикор проверит деятельность ТОО "СК-Фармация" Фото: sk-pharmacy.kz
Агентство РК по противодействию коррупции начало внешний анализ коррупционных рисков (ВАКР) в сфере здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения, опубликованного 4 октября 2023 года в Telegram-канале Антикора, анализ будет проводиться сотрудниками агентства, Министерства здравоохранения, заинтересованных государственных органов и представителями гражданского общества.

"В рамках ВАКРа будут изучены вопросы закупа медицинских изделий, строительства и ремонта больниц и поликлиник, а также фонда оплаты труда работников медицинских учреждений и деятельность ТОО "СК-Фармация", – говорится в сообщении.

Антикоррупционная служба приглашает граждан участвовать в анализе.

Вместе с тем Антикор обратился к казахстанцам:

  • если владеете информацией о коррупционных рисках или есть предложения по совершенствованию сферы здравоохранения, направляйте их на электронную почту abdrakhmanov.n@antikor.gov.kz;
  • если вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш бот @antikorkz_bot или по номеру 1424.

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