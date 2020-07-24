Выборы в Сенат: политическая активность женщин возросла в два раза
10 женщин были зарегистрированы кандидатами в депутаты Сената.
Фото : senate.parlam.kz24 июля 2020, 17:07
Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Берик Имашев отметил политическую активность женщин на выборах в депутаты Сената Парламента, передает корреспондент zakon.kz.
Сохраняется политическая активность женщин. Среди зарегистрированных кандидатов - 10 женщин, что составляет 17,2%. В сравнении с прошлой избирательной кампанией данный показатель возрос почти в два раза, - сказал Берик Имашев на заседании по вопросу об итогах регистрации кандидатов в депутаты Сената Парламента.
Всего на выборы в Сенат были зарегистрированы 58 кандидатов. Так, на один мандат депутата претендуют сразу три кандидата. Среди регионов наибольшее количество кандидатов зарегистрировано в городе Нур-Султан и Акмолинской области - по пять человек.
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