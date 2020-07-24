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Мужчина грабил казино с помощью маскировки

Следователи обнаружили 48 фальшивых водительских удостоверений, манекены, а также сотни квитанций казино.

Фото : New York Post24 июля 2020, 17:30

55-летний житель американского штата Мичиган использовал маскировку, чтобы выдать себя за VIP-клиентов казино и украл более 100 тысяч долларов, передает zakon.kz со ссылкой на New York Post.

Начиная с мая 2019 года Джон Кристофер Коллетти добывал личные данные клиентов казино и создавал фальшивые водительские удостоверения. Он выбрал VIP-клиентов не случайно - им разрешалось брать аванс из киосков внутри казино. Несмотря на то, что в киоски были под видеонаблюдением, грамотная маскировка позволила ему обмануть сотрудников.

Сообщается, что он надевал накладные лица, очки, лицевые маски и шляпы.

23 мая 2019 года его поймали в казино MGM Grand Detroit, где он снял 30 тысяч долларов через 15 транзакций.

Следователи позже обнаружили 48 фальшивых водительских удостоверений, манекены, а также сотни квитанций казино.


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