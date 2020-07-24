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Экологи задействует полицию и акиматы для поиска источника пены в реке

К ответственности могут привлечь государственных служащих коммунального хозяйства.

Фото : Кадр из видео24 июля 2020, 20:48

В Министерстве экологии прокомментировали видео с пенной рекой в Алматы, передает zakon.kz.

Ранее в сети распространялось видео, на котором городская река Каргалы была переполнена пеной.

Департамент экологии незамедлительно выехал в составе с лабораторией. На момент прибытия вода была уже исключительно чистой. Сделали отбор проб - горная, довольно чистая вода. Начали проводить опрос населения. По словам местных жителей, пару часов назад было явление в виде пены. Пока сейчас его происхождение не могут установить. Сейчас по всему руслу реки сверху вниз инспектора проводят обследование - какие есть источники. Понятно, что это находится в городской зоне, плотной застройке. Будем подключать службы полиции и акиматы, которые непосредственно ответственны за эти участки. Будем максимально задействовать коммунальные организации акимата Алматы. Если выявим нарушения - будем привлекать к ответственности как государственных служащих коммунального хозяйства, юридические и физические лица, которые виновны, - заявил председатель комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии Зулфухар Жолдасов.


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