В ДТП с участием полицейского авто погиб четырехлетний ребенок

Происшествие случилось на 10-м километре трассы Костанай - Рудный.

За день в Костанайской области произошло два смертельных ДТП, передает zakon.kz.

По информации "Костанайских новостей", авария с участием служебного авто и машины ВАЗ-2115 произошла в субботу, 25 июля, около 16 часов на 10-м километре трассы Костанай - Рудный. В результате ДТП погиб четырехлетний ребенок.

Оперативники установили, что служебная машина следовала с проблесковыми маячками на место ДТП, которое произошло ранее на 17-м километре той же трассы.

Сообщается, что часом ранее 26-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП погибли и водитель и 23-летняя пассажирка машины.

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