Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

В ДТП с участием полицейского авто погиб четырехлетний ребенок

Происшествие случилось на 10-м километре трассы Костанай - Рудный.

Фото : Костанайские новости25 июля 2020, 20:14

За день в Костанайской области произошло два смертельных ДТП, передает zakon.kz.

По информации "Костанайских новостей", авария с участием служебного авто и машины ВАЗ-2115 произошла в субботу, 25 июля, около 16 часов на 10-м километре трассы Костанай - Рудный. В результате ДТП погиб четырехлетний ребенок.

Оперативники установили, что служебная машина следовала с проблесковыми маячками на место ДТП, которое произошло ранее на 17-м километре той же трассы.

Сообщается, что часом ранее 26-летний водитель автомобиля ВАЗ 2115 не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате ДТП погибли и водитель и 23-летняя пассажирка машины.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты