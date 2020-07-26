Психиатр посоветовал мужчинам плакать для снятия стресса

Излишняя эмоциональная сдержанность неизбежно сказывается на здоровье и является одной из причин меньшей продолжительности жизни мужчин.

Российский психиатр Евгений Фомин заявил, что плач является эффективным способом снятия стресса, и мужчинам стоит его периодически использовать, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Когда человек плачет, он, образно говоря, позволяет выходить негативным и тяжелым эмоциям через слезы. В этом плане мужчинам сложнее пережить какой-то драматический опыт или тяжелую ситуацию в жизни. Мужчина практически лишен возможности использовать плач в качестве антистрессового механизма, - сказал психиатр.

По его словам, излишняя эмоциональная сдержанность неизбежно сказывается на здоровье. Она также является одной из причин меньшей продолжительности жизни мужчин, по сравнению с женщинами, считает специалист.

Врач добавил, что через слезы из организма вымываются многие токсины, а организм при этом вырабатывает гормоны, которые позволяют человеку преодолевать стресс.

Тем не менее, как женщинам, так и мужчинам следует плакать в изоляции от окружающих, чтобы не зафиксировать в их глазах свою "жертвенную позицию", заключил Фомин.

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