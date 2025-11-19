Работа и стресс: как не довести себя до выгорания

Стресс на работе – не редкость, а почти неизбежность. Внутреннее беспокойство и дискомфорт снижают продуктивность, влияют на эмоциональное состояние и могут навредить здоровью. Как вовремя распознать признаки нервного напряжения и что с этим делать, в материале Zakon.kz.

Откуда появляется стресс и чем он опасен?

Современный ритм работы и стресс действительно почти всегда идут рука об руку. Эмоциональную нестабильность у человека обычно вызывают высокая ответственность, сжатые дедлайны, неопределенность в обязанностях или напряженные отношениями с коллегами и руководством.

Постоянные переживания постепенно истощают организм и нервную систему, вызывая хронический стресс.

Под его воздействием рабочие будни становятся непростым испытанием для эмоционального здоровья человека. А значит, становится сложно сосредотачиваться и удерживать внимание на приоритетных задачах, ухудшается память, замедляется принятие решений, повышается вероятность ошибок, что ведет к снижению продуктивности. В итоге работник становится более раздражительным, тревожным, ему труднее взаимодействовать с коллегами, сохранять спокойствие и рационально решать конфликты.

Со временем постоянное стрессовое состояние начинает сказываться на физическом здоровье. Из-за него могут появиться головные боли, проблемы с сердечно-сосудистой системой, нарушение сна, снижение иммунитета и хроническая усталость.

Как с ним справиться?

Специалисты отмечают, что у человека, который живет в стабильном ритме, соблюдает распорядок дня и поддерживает личные границы, нервная система работает устойчиво. Но стоит сбить привычный ритм, как нарастает внутреннее напряжение, которое и вводит человека в стресс.

Психолог Жанат Биржанова рекомендует: если вы заметили, что с вашим эмоциональным состоянием что-то не так, то в первую очередь стоит дать себе передышку и полноценный отдых, чтобы восстановить внутренние ресурсы и собраться с мыслями.

"Важно помнить, что полноценный отдых никак не связан с алкоголем и шумными вечеринками. Настоящее восстановление начинается тогда, когда человек высыпается и занимается деятельностью, после которой чувствует себя отдохнувшим и полным ресурсов", – советует психолог.

При этом крайне важно поддерживать себя и одновременно трезво оценивать собственные возможности. Полезно честно признаться себе, с какими задачами вы действительно справляетесь, а где необходима помощь окружающих. Осознанная оценка собственных сил помогает расставлять приоритеты, планировать день эффективнее и уменьшает внутреннее давление, которое возникает, когда человек пытается справиться со всем одновременно. По мнению психолога, это поможет не только сохранить психическое здоровье, но и улучшить продуктивность, работая более осознанно и спокойно.

"Если вы находитесь в состоянии хронического стресса, который длится, например, полгода, часть напряжения уже снижается просто в тот момент, когда вы признаете: "Да, мне тяжело. Я работаю на износ. Я не буду брать на себя лишние задачи. Я обязательно справлюсь со всеми трудностями", – пояснила психолог Жаннат Биржанова.

Заметно помогают справляться со стрессом и регулярные физические нагрузки. При этом подходит любой вид спорта – главное, чтобы тренировки были системными и приносили ощущаемый результат. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, улучшает сон и повышает общую устойчивость организма к нагрузкам. Даже короткие, но ежедневные нагрузки способны снижать уровень напряжения и улучшать концентрацию на рабочих или личных задачах.

Стоит отметить, что стресс сильно истощает человека как ментально, так и физически. В таком состоянии организм начинает испытывать дефицит важных питательных веществ. Один из способов поддержать себя в этот период – скорректировать рацион. Врачи-диетологи рекомендуют особенно активно включать в питание орехи, молочные продукты, овощи и фрукты, эти продукты помогут восстановить силы и укрепить организм.

При этом важно помнить, что стресс нельзя "заедать" сладостями, фастфудом или другой вредной едой. В момент напряжения это кажется легким способом успокоиться, однако такая пища лишь временно отвлекает и усугубляет усталость организма, нарушает сон, повышает тревожность и гарантированно добавит к вашей фигуре пару килограммов.

Не просят – не лезь

Психологи подчеркивают: если вы заметили, что коллега или близкий человек находится в состоянии стресса, не стоит пытаться лезть в его личное пространство. Такое вмешательство может лишь усилить напряжение. Со стрессом каждый должен справляться самостоятельно, и ваша помощь будет уместна только в том случае, если человек сам попросит о ней.

"На самом деле полностью избавить коллегу или близкого от стресса невозможно. Выйти из этого состояния он должен сам. Единственное правильное действие – это аккуратно спросить у человека: "Как я могу тебе помочь?". И важно дождаться ответа, не навязывая собственных решений", – сказала Жаннат Биржанова.

Если вы сами понимаете, что находитесь в состоянии глубокого стресса и выйти из этого состояния не получается, все же лучше обратиться к специалисту. Психолог или психотерапевт поможет восстановить эмоциональное равновесие, снизить уровень напряжения и выработать эффективные стратегии для управления стрессом.