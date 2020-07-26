В России обнаружили останки солдата из Казахстана
Поисковики готовы передать останки его родным.
Фото : Facebook26 июля 2020, 19:04
В России поисковики обнаружили останки времен Второй мировой войны, передает zakon.kz.
В редакцию "Панорама Шымкента" с этим известием обратился заместитель председателя совета Казахской национальной культурной автономии Москвы Асылбек Толешов.
Солдат Нугуманов Азыкан, 1897 года рождения, был призван Энбекшильдерским РВК КазССР Акмолинский области. Выбытие из части - 19.04.1942. Жена - Нугуманова Камилья, трое детей. Проживание - город Степняк, улица Пушкина, 45. Поисковики готовы передать останки солдата родным для перезахоронения на Родине, - значится в сообщении заместитель председателя совета Казахской национальной культурной автономии Москвы Асылбека Толешова.
Также указаны адреса, по которым родственники солдата могут обратиться - 8 (7252) 77-52-22 и 77-52-77.
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