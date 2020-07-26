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США хотят потратить еще $1 трлн на поддержку экономики

Предложение должен принять конгресс и подписать президент США Дональд Трамп.

Фото : Pixabay26 июля 2020, 20:36

Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики в условиях кризиса из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявили министр финансов США Стивен Мнучин, передает zakon.kz со ссылкой на FoxNews.

Внутри пакета на $1 трлн есть наиболее приоритетные и срочные вещи, - отметил глава американского Минфина.

Пакет поддержки включает новые прямые выплаты американцам.

Предложение должен принять конгресс и подписать президент США Дональд Трамп. Представители Демократической партии США полагают, что предложенных средств недостаточно.

Весной на поддержку экономики в США выделили около $3 трлн. 24 апреля Трамп подписал законопроект о финансовой помощи американской экономике в сумме почти на полтриллиона долларов для борьбы с коронавирусом и его последствиями.

США занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции.


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