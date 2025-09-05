#АЭС в Казахстане
Мир

Трамп решил переименовать Минобороны США

Министерство войны США, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 03:03 Фото: whitehouse
5 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании американского Министерства обороны, сообщает Zakon.kz.

Теперь Пентагон стал Министерством войны. Однако словосочетание Department of War, также можно перевести как "Военное министерство".

Документ он подписал в ходе своего выступления в Белом доме.

Это его 200-й президентский указ.

Фото: whitehouse

Для формального изменения названия, как и для создания нового департамента, необходимо одобрение Конгресса, так что переименование не будет официальным. В пятницу республиканцы Майк Ли, Рик Скотт и Грег Стьюб внесли соответствующий законопроект.

"Изменение названия потребует значительных затрат, обновления вывесок и эмблем на правительственных зданиях и военных объектах по всему миру", – отметили критики данной инициативы.

Как следует из текста документа, указ разрешил министру обороны, его ведомству и подчиненным использовать новое название в качестве дополнительного.

Пит Хегсет уже поменял описание своей страницы в X. Согласно указу, глава Пентагона Пит Хегсетт теперь может называть свою должность "министр войны".

Минобороны США, которое также называют Пентагоном из-за пятиугольной формы здания, в нынешнем виде существует с 1947 года. Ведомство объединило в себе военно-морское Министерство, Министерство сухопутных войск и Министерство военно-воздушных сил. Последние два до этого были одним ведомством – Министерством войны, которое существовало с 1789 года.

С 1947 по 1949 год объединенный департамент назывался Национальным военным ведомством, а в 1949 получил нынешнее название – Министерство обороны.

1 сентября Михаил Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу с призывом уделять больше внимания Грузии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
