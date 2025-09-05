Трамп решил переименовать Минобороны США
Теперь Пентагон стал Министерством войны. Однако словосочетание Department of War, также можно перевести как "Военное министерство".
Документ он подписал в ходе своего выступления в Белом доме.
BREAKING: The Department of Defense ➡️ The Department of War 🇺🇸— The White House (@WhiteHouse) September 5, 2025
President Donald J. Trump just signed an Executive Order restoring the name of the Department of War.
America First. Peace Through Strength.🦅 pic.twitter.com/jzk3MGQjpT
Это его 200-й президентский указ.
Для формального изменения названия, как и для создания нового департамента, необходимо одобрение Конгресса, так что переименование не будет официальным. В пятницу республиканцы Майк Ли, Рик Скотт и Грег Стьюб внесли соответствующий законопроект.
"Изменение названия потребует значительных затрат, обновления вывесок и эмблем на правительственных зданиях и военных объектах по всему миру", – отметили критики данной инициативы.
Как следует из текста документа, указ разрешил министру обороны, его ведомству и подчиненным использовать новое название в качестве дополнительного.
Пит Хегсет уже поменял описание своей страницы в X. Согласно указу, глава Пентагона Пит Хегсетт теперь может называть свою должность "министр войны".
Минобороны США, которое также называют Пентагоном из-за пятиугольной формы здания, в нынешнем виде существует с 1947 года. Ведомство объединило в себе военно-морское Министерство, Министерство сухопутных войск и Министерство военно-воздушных сил. Последние два до этого были одним ведомством – Министерством войны, которое существовало с 1789 года.
С 1947 по 1949 год объединенный департамент назывался Национальным военным ведомством, а в 1949 получил нынешнее название – Министерство обороны.
