Токаев наградил полицейского за задержание педофила

Майор полиции Бакытжан Бакиров перенес три операции на ноге.

Орденом “Айбын” за задержание педофила наградил Касым-Жомарт Токаев полицейского, сообщает zakon.kz.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом “Айбын” II степени Бакирова Бакытжана Ануарбековича – оперуполномоченного Управления полиции Турксибского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел, – говорится в тексте Указа Президента Республики Казахстан К.К. Токаева.

Бакытжан Бакиров вслед за преступником, пытавшимся сбежать от полицейского, прыгнул из окна 13 этажа. Приземлившись на террасе двумя этажами ниже, сотрудник правоохранительных органов раздробил ступню. Несмотря на это он скрутил преступника и удерживал его до того, как подоспел напарник.

По информации официального сайта МВД РК, задержанный обвиняется в грабеже и изнасиловании несовершеннолетней. Полиция Алматы разыскала его в течение четырех дней.

Майор полиции Бакытжан Бакиров перенес три операции на ноге. Врачи заверяют, что вскоре он сможет вернуться к работе и сможет поймать еще немало преступников. Полицейский – многодетный отец, воспитывающий с супругой шестерых детей.

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